Mir’Asso Saut du Loup Miramont-de-Guyenne
Mir’Asso Saut du Loup Miramont-de-Guyenne dimanche 6 septembre 2026.
Miramont-de-Guyenne
Mir’Asso
Saut du Loup Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez nombreux au rassemblement des associations du Pays de Lauzun. Elles vous proposent des démonstrations et des informations utiles sur les activités à pratiquer. Ouvert à tous.
Venez nombreux au rassemblement des associations du Pays de Lauzun. Elles vous proposent des démonstrations et des informations utiles sur les activités à pratiquer. Ouvert à tous. .
Saut du Loup Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 45 55
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English : Mir’Asso
Come to the gathering of the associations of the Pays de Lauzun. They offer demonstrations and useful information on the activities to practice. Open to all.
L’événement Mir’Asso Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Lauzun
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