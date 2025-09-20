Mir’Asso Saut du Loup Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Mir’Asso

Saut du Loup Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez nombreux au rassemblement des associations du Pays de Lauzun. Elles vous proposent des démonstrations et des informations utiles sur les activités à pratiquer. Ouvert à tous.

Venez nombreux au rassemblement des associations du Pays de Lauzun. Elles vous proposent des démonstrations et des informations utiles sur les activités à pratiquer. Ouvert à tous. .

Saut du Loup Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 45 55

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English : Mir’Asso

Come to the gathering of the associations of the Pays de Lauzun. They offer demonstrations and useful information on the activities to practice. Open to all.

L’événement Mir’Asso Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Lauzun