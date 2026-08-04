Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Cathédrale Saint-Front Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Front · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front
Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Prenez de la hauteur, approchez-vous des dômes de Saint-Front et découvrez une vue imprenable sur la ville.
Tarif gratuit | Sur réservation auprès de l’Office de tourisme 05 53 02 80 22 (nombre de places limité)
A partir de 8 ans .
Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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