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Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Cathédrale Saint-Front Périgueux

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Front · Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Cathédrale Saint-Front Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cathédrale Saint-Front
Adresse
Avenue Daumesnil
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Prenez de la hauteur, approchez-vous des dômes de Saint-Front et découvrez une vue imprenable sur la ville.
Tarif gratuit | Sur réservation auprès de l’Office de tourisme 05 53 02 80 22 (nombre de places limité)
A partir de 8 ans   .

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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