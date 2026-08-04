Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Cathédrale Saint-Front Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Prenez de la hauteur, approchez-vous des dômes de Saint-Front et découvrez une vue imprenable sur la ville.

Tarif gratuit | Sur réservation auprès de l’Office de tourisme 05 53 02 80 22 (nombre de places limité)

A partir de 8 ans .

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sur les toits de Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux