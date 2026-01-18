Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SUR LES TRACES DU SCULPTEUR PAUL DARDÉ

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte du sculpteur Paul Dardé lors d’une visite qui mènera des salles du musée à la halle, au Monument aux Mort de la ville.

Plongez dans l’univers du sculpteur Paul Dardé au fil d’une découverte de Lodève.

Des salles du musée à la halle, en passant par le monument aux morts, cette visite vous invite à explorer les différentes facettes de sa vie, à comprendre les techniques qu’il employait et à vous familiariser avec ses thèmes de prédilection.

Le lieu de rendez-vous sera donnée sur le billet de réservation.

Réservation Obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne. .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English :

Set out to discover the sculptor Paul Dardé on a tour that will take you from the museum galleries to the market hall and on to the city’s War Memorial.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SUR LES TRACES DU SCULPTEUR PAUL DARDÉ Lodève a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC