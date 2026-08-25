Journées Européennes du Patrimoine Temple du Chambon-sur-Lignon Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Journées Européennes du Patrimoine Temple du Chambon-sur-Lignon

Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Sur le porche conséquent surmonté d’un verset biblique est gravé dans la pierre de granit Aimez-vous les uns les autres . Les pasteurs, durant la 2è guerre, prêchèrent pour l’accueil et appelaient à la résistance avec les Armes de l’Esprit.

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Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 75 45 45 marc.thessot@wanadoo.fr

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English :

On the large porch topped by a biblical verse is engraved in the granite stone: Love one another . The pastors, during the 2nd war, preached for the reception and called for resistance with the weapons of the Spirit.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon