Atelier enfants Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Atelier enfants Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon mercredi 26 août 2026.
Atelier enfants
Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Prendre le train de l’histoire , un jeu pour retracer l’histoire du territoire. Pour les 7-12 ans.
.
Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take the history train , a game to retrace the history of the region. For 7-12 year-olds.
L’événement Atelier enfants Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon