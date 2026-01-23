Atelier calligraphie Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Atelier calligraphie Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon samedi 14 février 2026.
Atelier calligraphie
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 14:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Création d’un leporello à partir d’un acrostiche.
.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creation of a leporello from an acrostic.
L’événement Atelier calligraphie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon