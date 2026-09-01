Journées Européennes du Patrimoine Thézard Thézard Mazet-Saint-Voy
samedi 19 septembre 2026 · Thézard · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Journées Européennes du Patrimoine Thézard
Thézard Maison forte Thézard Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de la maison forte de Thézard par les propriétaires.
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Thézard Maison forte Thézard Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
Guided tour of the Thézard fortified house by the owners.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Thézard Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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