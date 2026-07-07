Journées Européennes du Patrimoine Tour de la Bouëre La Grande Bouëre Beaupréau-en-Mauges
samedi 19 septembre 2026 · La Grande Bouëre · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Journées Européennes du Patrimoine Tour de la Bouëre
La Grande Bouëre Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine à la Tour de la Bouëre à Jallais !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Venez découvrir la Tour de la Bouëre, vestige millénaire du château qui incarne l’histoire locale et la mémoire des guerres de Vendée, à travers des démonstrations et des ateliers de savoir-faire dont un atelier de taille de pierres. Depuis 2021, l’association Il était une fois la Bouëre œuvre à sa préservation et à sa valorisation. Un projet de restauration ambitieux est engagé.
Le samedi l’association vous propose une soirée guinguette sur réservation ! .
La Grande Bouëre Jallais Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire Iletaitunefoislabouere@gmail.com
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English :
European Heritage Days at the Tour de la Boubre in Jallais!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tour de la Bouëre Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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