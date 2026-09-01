Journées Européennes du Patrimoine Une demi-rose pour Notre-Dame-des-Victoires Côté Touques Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Une demi-rose pour Notre-Dame-des-Victoires

Côté Touques Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Avant leur pose, les modules de la future demi-rose de l’église Notre-Dame-des-Victoires sont présentés place de la Halle aux Poissons, avec une exposition sur sa reconstitution.

Une rose d’église, on la regarde toujours d’en bas, à trente mètres de distance. Ce week-end, elle est à hauteur d’homme, posée sur la place.

Place de la Halle aux Poissons, côté Touques, plusieurs modules de la future demi-rose de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-des-Victoires sont présentés au public avant leur installation, quelques jours plus tard, derrière les échafaudages. Une petite exposition retrace l’histoire de l’ancienne demi-rose, disparue au siècle dernier, et les études qui ont permis d’en établir la reconstitution. Sous réserve, l’entreprise MH, en charge de la restauration, proposera une démonstration de taille de pierre.

La présentation a lieu le samedi 19 septembre, en accès libre, sans réservation.

C’est le thème national Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer qui prend ici une forme très concrète quelques blocs de pierre taillée, et une façade qui retrouve ce qu’elle avait perdu.

Infos pratiques

— Date samedi 19 septembre 2026

— Lieu place de la Halle aux Poissons, côté Touques, Trouville-sur-Mer .

Côté Touques Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Journées Européennes du Patrimoine Une demi-rose pour Notre-Dame-des-Victoires

Before they are installed, the modules for the future half-rose window of Notre-Dame-des-Victoires Church are on display at Place de la Halle aux Poissons, alongside an exhibition on its reconstruction.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Une demi-rose pour Notre-Dame-des-Victoires Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Trouville