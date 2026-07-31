Informations pratiques

Lorentzen

Journées Européennes du patrimoine VG Exposition Observatoire photographique du paysage

90 rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

En parallèle de l’exposition événement Partagez, y’ a rien à jeter ! de 9h à 13h sur le site de la Grange aux Paysages.

Cette exposition Paysage temps, OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE, 20 ans d’observation d’une ruralité française présente le travail du photographe Thierry Girard dans les Vosges du Nord et propose une lecture croisée de l’évolution des paysages, de leur compréhension tout en explorant le champ des paysages de demain.

Prolongez votre découverte de l’exposition en participant à une visite guidée de 10h à 12h. Accompagné d’un guide, découvrez le travail du photographe Thierry Girard et les clés de lecture de cette exposition consacrée à vingt années d’observation des paysages des Vosges du Nord, de leur évolution et des paysages de demain.

En parallèle de la visite, profitez de l’événement Partagez, y’a rien à jeter ! , organisé de 9h à 13h sur le site de la Grange aux Paysages. 0 .

90 rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

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English :

In conjunction with the exhibition: Event titled “Share—Nothing Goes to Waste!” from 9 a.m. to 1 p.m. at the Grange aux Paysages.

L’événement Journées Européennes du patrimoine VG Exposition Observatoire photographique du paysage Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue