Journées européennes du patrimoine ville de Lunéville 2026 Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Journées européennes du patrimoine ville de Lunéville 2026

Centre-ville et centre ancien Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

De nombreuses visites et ouvertures de sites patrimoniaux et cultuels tout au long du week-end théâtre, château, musées, églises et autres lieux de culte (détails programmation à venir) A l’occasion du centenaire du classement de l’église Saint-Jacques au titre des Monuments Historiques, la Ville proposera un focus sur l’édifice fraichement restauré. Rendez-vous au Théâtre pour découvrir l’exposition Saint-Jacques le chantier dévoilé (de 10h à 18h) et le second volet du documentaire sur les travaux (tour Est et tour Ouest). Un atelier ravira les plus petits qui pourront construire un bâtiment avec des mini pelleteuses, grues, briques, etc. Bien évidemment, des visites guidées de l’église seront également proposées et des concerts se tiendront

– l’ensemble vocal Choeur de femmes de Lunéville se produira le dimanche, à 16h

– le Choeur des 3 Abbayes (choeur d’hommes originaire des Vosges) y chantera ‘a capella’ la semaine suivanteTout public

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Centre-ville et centre ancien Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 68 patrimoine@mairie-luneville.fr

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English :

Numerous tours and open houses at heritage and religious sites throughout the weekend: theaters, castles, museums, churches, and other places of worship (program details to follow) To mark the 100th anniversary of the Saint-Jacques Church’s designation as a Historic Monument, the City will highlight the newly restored building. Head to the theater to explore the exhibition “Saint-Jacques: The Construction Site Revealed” (from 10 a.m. to 6 p.m.) and the second part of the documentary on the restoration work (East Tower and West Tower). A workshop will delight the little ones, who will be able to build a structure using mini excavators, cranes, bricks, and more. Of course, guided tours of the church will also be offered, and concerts will be held:

? the vocal ensemble Choeur de femmes de Lunéville will perform on Sunday at 4 p.m.

? the Choeur des 3 Abbayes (a men’s choir from the Vosges) will perform a cappella the following week

L’événement Journées européennes du patrimoine ville de Lunéville 2026 Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS