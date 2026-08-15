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Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Architecture de détails rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

samedi 19 septembre 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès
Adresse
RDV à l’accueil du CIAP
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Architecture de détails

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV à l’accueil du CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le contexte de la Reconstruction, les formes du Mouvement Moderne se mêlent aux références régionales ainsi qu’aux influences brésiliennes l’architecture est en pleine métamorphose !
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV à l’accueil du CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In the context of Reconstruction, the forms of the Modern Movement blended with regional references and Brazilian influences: architecture was undergoing a complete metamorphosis!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Architecture de détails Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan

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