Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Architecture de détails rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Architecture de détails

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV à l’accueil du CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le contexte de la Reconstruction, les formes du Mouvement Moderne se mêlent aux références régionales ainsi qu’aux influences brésiliennes l’architecture est en pleine métamorphose !

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV à l’accueil du CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In the context of Reconstruction, the forms of the Modern Movement blended with regional references and Brazilian influences: architecture was undergoing a complete metamorphosis!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Architecture de détails Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan