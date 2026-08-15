Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Le Palais des Congrès côté mer, façade de Foncillon Royan
vendredi 18 septembre 2026 · côté mer, façade de Foncillon · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Le Palais des Congrès
côté mer, façade de Foncillon RDV devant le Palais Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Cette visite du Palais des Congrès donne l ’occasion de reveni r sur l ’histoire mouvementée de ce bâtiment, construit par Claude Ferret et Pierre Marmouget. Elle permettra de comprendre toute l’originalité de cet édifice récemment restauré.
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côté mer, façade de Foncillon RDV devant le Palais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
This tour of the Palais des Congrès offers an opportunity to look back on the eventful history of this building, designed by Claude Ferret and Pierre Marmouget. It will help you appreciate the full originality of this recently restored building.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI Le Palais des Congrès Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan
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