Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI L’église Notre-Dame RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher Royan
dimanche 20 septembre 2026 · RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI L’église Notre-Dame
RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique de la Reconstruction de Royan. Entre modernité et tradition, rationalisme et lyrisme, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.
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RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
A masterpiece of twentieth-century sacred art, Notre-Dame church is an emblematic building of Royan?s Reconstruction. Between modernity and tradition, rationalism and lyricism, discover all the facets of this remarkable monument.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI L’église Notre-Dame Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan
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