Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac Rendez-vous devant le Musée Royan
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous devant le Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac
Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Premier quartier balnéaire de Royan, Pontaillac est un témoin privilégié de la ville d’avant-guerre, qui conserve un patrimoine architectural d’une étonnante diversité.
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Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
As Royan’s premier seaside neighborhood, Pontaillac offers a unique glimpse into the city’s prewar era and boasts an architectural heritage of remarkable diversity.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan
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