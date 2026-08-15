Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac Rendez-vous devant le Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac

Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Premier quartier balnéaire de Royan, Pontaillac est un témoin privilégié de la ville d’avant-guerre, qui conserve un patrimoine architectural d’une étonnante diversité.

.

Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As Royan’s premier seaside neighborhood, Pontaillac offers a unique glimpse into the city’s prewar era and boasts an architectural heritage of remarkable diversity.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan