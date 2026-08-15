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Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac Rendez-vous devant le Musée Royan

samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous devant le Musée · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rendez-vous devant le Musée
Adresse
31 av de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac

Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Premier quartier balnéaire de Royan, Pontaillac est un témoin privilégié de la ville d’avant-guerre, qui conserve un patrimoine architectural d’une étonnante diversité.
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Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

As Royan’s premier seaside neighborhood, Pontaillac offers a unique glimpse into the city’s prewar era and boasts an architectural heritage of remarkable diversity.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite archi Les villas de Pontaillac Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan

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