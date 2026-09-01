Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais Logis de Chaillonnais Saujon
samedi 19 septembre 2026 · Logis de Chaillonnais · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais
Logis de Chaillonnais 6 chemin des Perches Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Réservation obligatoire
Les portes du logis de Chaillonnais vous sont ouvertes exceptionnellement pour y découvrir ce vieux domaine seigneurial.
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Logis de Chaillonnais 6 chemin des Perches Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Reservations Required
The doors of the Logis de Chaillonnais are open to you on this special occasion so you can explore this historic manor.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais Saujon a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
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