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AGENDA · Saujon

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais Logis de Chaillonnais Saujon

samedi 19 septembre 2026 · Logis de Chaillonnais · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Logis de Chaillonnais
Adresse
6 chemin des Perches
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais

Logis de Chaillonnais 6 chemin des Perches Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Réservation obligatoire

Les portes du logis de Chaillonnais vous sont ouvertes exceptionnellement pour y découvrir ce vieux domaine seigneurial.
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Logis de Chaillonnais 6 chemin des Perches Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

The doors of the Logis de Chaillonnais are open to you on this special occasion so you can explore this historic manor.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais Saujon a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique

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