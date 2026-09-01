Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais Logis de Chaillonnais Saujon

Informations pratiques

Saujon

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais

Logis de Chaillonnais 6 chemin des Perches Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Réservation obligatoire



Les portes du logis de Chaillonnais vous sont ouvertes exceptionnellement pour y découvrir ce vieux domaine seigneurial.

.

Logis de Chaillonnais 6 chemin des Perches Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations Required

The doors of the Logis de Chaillonnais are open to you on this special occasion so you can explore this historic manor.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée A la découverte du logis de Chaillonnais Saujon a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique