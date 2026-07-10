Journées Européennes du patrimoine visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · rue Notre Dame · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
Journées Européennes du patrimoine visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands
rue Notre Dame chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de la collection unique des 12 tableaux flamands d’Abel Grimmer avec Jean Claude Saby, à 10h et 15h. Gratuit
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rue Notre Dame chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Guided tour of the unique collection of 12 Flemish paintings by Abel Grimmer with Jean Claude Saby, at 10 a.m. and 3 p.m. Free
L’événement Journées Européennes du patrimoine visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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