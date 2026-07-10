Journées Européennes du patrimoine visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

Journées Européennes du patrimoine visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands

rue Notre Dame chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de la collection unique des 12 tableaux flamands d’Abel Grimmer avec Jean Claude Saby, à 10h et 15h. Gratuit

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rue Notre Dame chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Guided tour of the unique collection of 12 Flemish paintings by Abel Grimmer with Jean Claude Saby, at 10 a.m. and 3 p.m. Free

L’événement Journées Européennes du patrimoine visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme