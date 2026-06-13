Tour de France Féminin Montfaucon-en-Velay
Tour de France Féminin Montfaucon-en-Velay jeudi 6 août 2026.
Montfaucon-en-Velay
Tour de France Féminin
Rue Centrale Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’étape 6, entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône, traverse notre territoire. Un moment sportif et populaire à ne pas manquer ! Passage de la caravane publicitaire à 14h30, passage de la course à 15h33.
.
Rue Centrale Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stage 6, between Montbrison and Tournon-sur-Rhône, passes through our area. A thrilling and popular sporting event not to be missed! The promotional caravan will pass through at 2:30 p.m., and the race at 3:33 p.m.
L’événement Tour de France Féminin Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire)
- Bierathlon et bal Montfaucon-en-Velay 20 juin 2026
- Randonnée la Fonconèche Montfaucon-en-Velay 27 juin 2026
- Passage voitures anciennes Montfaucon-en-Velay 28 juin 2026
- Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay 3 juillet 2026
- Trail des Flammes Montfaucon-en-Velay 4 juillet 2026