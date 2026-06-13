Montfaucon-en-Velay

Tour de France Féminin

Rue Centrale Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’étape 6, entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône, traverse notre territoire. Un moment sportif et populaire à ne pas manquer ! Passage de la caravane publicitaire à 14h30, passage de la course à 15h33.

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Rue Centrale Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Stage 6, between Montbrison and Tournon-sur-Rhône, passes through our area. A thrilling and popular sporting event not to be missed! The promotional caravan will pass through at 2:30 p.m., and the race at 3:33 p.m.

L’événement Tour de France Féminin Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme