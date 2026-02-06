Fête foraine

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Venez célébrer avec nous ce week-end exceptionnel fête foraine, bal animé, défilé des classes et un spectaculaire feu d’artifice pour clôturer les festivités. Une ambiance festive et familiale à ne pas manquer !

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join us in celebrating this exceptional weekend: funfair, lively ball, class parade and a spectacular fireworks display to round off the festivities. A festive, family atmosphere not to be missed!

