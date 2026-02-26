Montfaucon-en-Velay

Don du sang

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Don du sang à la salle des fêtes de 9h à 12h et de 16h à 19h

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salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Blood donation at the salle des fêtes from 9am to 12pm and from 4pm to 7pm

L’événement Don du sang Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme