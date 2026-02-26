Don du sang Montfaucon-en-Velay
Don du sang Montfaucon-en-Velay vendredi 24 juillet 2026.
Montfaucon-en-Velay
Don du sang
salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Don du sang à la salle des fêtes de 9h à 12h et de 16h à 19h
.
salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blood donation at the salle des fêtes from 9am to 12pm and from 4pm to 7pm
L’événement Don du sang Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme