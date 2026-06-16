Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles

Jardin de l’Atypic Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

16 Rencontre et échange avec Arielle Nicod, professeure en lettres classiques, autour du thème l’épicurisme . Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre

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Jardin de l’Atypic Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01

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English :

16 Discussion and exchange with Arielle Nicod, professor of classical literature, on the theme of “Epicureanism.” An invitation to reflection, dialogue, and exchange. Free admission

L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-16 par Haut Pays du Velay Tourisme