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Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Jardin de l'Atypic

Ville : 43290 Montfaucon-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles

Jardin de l’Atypic Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

16 Rencontre et échange avec Arielle Nicod, professeure en lettres classiques, autour du thème l’épicurisme . Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre
  .

Jardin de l’Atypic Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01 

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English :

16 Discussion and exchange with Arielle Nicod, professor of classical literature, on the theme of “Epicureanism.” An invitation to reflection, dialogue, and exchange. Free admission

L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-16 par Haut Pays du Velay Tourisme

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