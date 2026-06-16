Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay
Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay dimanche 12 juillet 2026.
Montfaucon-en-Velay
Rencontres philosophiques et spirituelles
Clos de Peychard Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
16 Rencontre et échange avec Laurent Jouvet, chercheur et enseignant en spiritualité autour du thème Thèrése d’Avila, trouver Dieu à la cuisine . Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre
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Clos de Peychard Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01
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English :
16 A meeting and discussion with Laurent Jouvet, a researcher and teacher of spirituality, on the theme “Teresa of Avila: Finding God in the Kitchen.” An invitation to reflection, dialogue, and exchange. Free admission
L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-16 par Haut Pays du Velay Tourisme
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