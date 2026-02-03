Soirée sarasson et karaoké Montfaucon-en-Velay

Soirée sarasson et karaoké

la Gare Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale animée par Jacky Bussy ! Dégustez un délicieux sarrasson et laissez-vous entraîner dans l’ambiance karaoké en plein air. Une soirée festive, sous les étoiles, organisée par le Comité des Fêtes, à ne pas manquer !

la Gare Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join us for a convivial evening hosted by Jacky Bussy! Enjoy a delicious sarrasson and get caught up in the open-air karaoke atmosphere. A festive evening under the stars, organized by the Comité des Fêtes, not to be missed!

