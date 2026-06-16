Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles

Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

de 11h à 18h Rencontre et échange avec Stéphanie Mannsens et François Mourier . Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre

.

Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01

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English :

From 11 a.m. to 6 p.m. A meeting and discussion with Stéphanie Mannsens and François Mourier. An invitation to reflection, dialogue, and discussion. Free admission

L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-16 par Haut Pays du Velay Tourisme