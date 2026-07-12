Tournoi de sixte Les Maisonnettes Montfaucon-en-Velay
samedi 1 août 2026 · Les Maisonnettes · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
Tournoi de sixte
Les Maisonnettes Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Tournoi de sixte 13h30 au stade Inscriptions Kilian Petre 06 48 86 62 53. Restauration et buvette sur place. Ambiance conviviale garantie !
30€ par équipe
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Les Maisonnettes Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Six-a-side tournament 1:30 p.m. at the stadium Registration: Kilian Petre 06 48 86 62 53. Food and drinks available on site. A friendly atmosphere guaranteed!
€30 per team
L’événement Tournoi de sixte Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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