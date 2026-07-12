Tournoi de sixte Les Maisonnettes Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

Tournoi de sixte

Les Maisonnettes Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Tournoi de sixte 13h30 au stade Inscriptions Kilian Petre 06 48 86 62 53. Restauration et buvette sur place. Ambiance conviviale garantie !

30€ par équipe

.

Les Maisonnettes Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Six-a-side tournament 1:30 p.m. at the stadium Registration: Kilian Petre 06 48 86 62 53. Food and drinks available on site. A friendly atmosphere guaranteed!

€30 per team

L’événement Tournoi de sixte Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme