Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières
samedi 19 septembre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières
Eglise Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite commentée avec Thomas Rebaud, architecte
Samedi à 14h et 16h30 Dimanche à 14h00
Gratuit
.
Eglise Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Guided tour with Thomas Rebaud, architect
Saturday at 2:00 p.m. and 4:30 p.m. Sunday at 2:00 p.m.
Free
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme
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