Informations pratiques

Dunières

Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières

Eglise Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite commentée avec Thomas Rebaud, architecte

Samedi à 14h et 16h30 Dimanche à 14h00

Gratuit

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Eglise Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Guided tour with Thomas Rebaud, architect

Saturday at 2:00 p.m. and 4:30 p.m. Sunday at 2:00 p.m.

Free

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme