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AGENDA · Dunières

Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières

samedi 19 septembre 2026 · Dunières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Eglise
Ville
43220 Dunières
Département
Haute-Loire
Tarif

Dunières

Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières

Eglise Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite commentée avec Thomas Rebaud, architecte
Samedi à 14h et 16h30 Dimanche à 14h00
Gratuit
  .

Eglise Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Guided tour with Thomas Rebaud, architect
Saturday at 2:00 p.m. and 4:30 p.m. Sunday at 2:00 p.m.
Free

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme

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