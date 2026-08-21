Soirée mixologie restaurant In secreto Dunières
vendredi 18 septembre 2026 · restaurant In secreto · Dunières
Informations pratiques
Dunières
Soirée mixologie
restaurant In secreto 1588 La Villette, Dunières Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
(incluant planche fruits/fromages et/ou charcuteries)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Plutôt envie d’un cocktail frais et fruité ou d’une création plus corsée ? Venez apprendre à le réaliser vous-même lors de cette seconde soirée exclusive.
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restaurant In secreto 1588 La Villette, Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48 domainedelavillette@insecreto.fr
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English :
Would you rather have a refreshing, fruity cocktail or something with a bit more kick? Come learn how to make it yourself at this second exclusive evening event.
L’événement Soirée mixologie Dunières a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme
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