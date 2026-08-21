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AGENDA · Dunières

Soirée mixologie restaurant In secreto Dunières

vendredi 18 septembre 2026 · restaurant In secreto · Dunières

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
restaurant In secreto
Adresse
1588 La Villette,
Ville
43220 Dunières
Département
Haute-Loire
Tarif
50 50 50 (incluant planche fruits/fromages et/ou charcuteries)

Dunières

Soirée mixologie

restaurant In secreto 1588 La Villette, Dunières Haute-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

(incluant planche fruits/fromages et/ou charcuteries)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Plutôt envie d’un cocktail frais et fruité ou d’une création plus corsée ? Venez apprendre à le réaliser vous-même lors de cette seconde soirée exclusive.
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restaurant In secreto 1588 La Villette, Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48  domainedelavillette@insecreto.fr

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English :

Would you rather have a refreshing, fruity cocktail or something with a bit more kick? Come learn how to make it yourself at this second exclusive evening event.

L’événement Soirée mixologie Dunières a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme

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