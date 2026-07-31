Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Regards sur la domus de Vésone au musée Vesunna Musée Vesunna Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Regards sur la domus de Vésone au musée Vesunna
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Atelier de découverte de l’archéologie. .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr
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English : Musée Vesunna Visite commentée Regards sur la domus de Vésone
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Regards sur la domus de Vésone au musée Vesunna Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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