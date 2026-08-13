Journées Européennes du Patrimoine Visite Conférence Redécouvrir l’abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin
samedi 19 septembre 2026 · SAINT-SAVIN · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Journées Européennes du Patrimoine Visite Conférence Redécouvrir l’abbatiale de Saint-Savin
SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Nelly Pousthomis-Dalle Université Jean Jaurès, TRACES-UMR 5608, Thibaut de Rouvray chercheur associé à l’Inventaire général (Région Occitanie-Département des Hautes-Pyrénées) AD 65, Françoise Bayoumeu conseillère municipale en charge du patrimoine
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SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64 saintsavin65@orange.fr
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English :
Nelly Pousthomis-Dalle, Jean Jaurès University, TRACES-UMR 5608, Thibaut de Rouvray, associate researcher at the General Inventory (Occitanie Region—Hautes-Pyrénées Department), AD 65, Françoise Bayoumeu, City Councilmember in charge of heritage
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite Conférence Redécouvrir l’abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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