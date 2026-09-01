Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Le Lienz Barèges

Informations pratiques

Barèges

Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré

Le Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Au départ du Lienz. Avec l’association Funitoy.

Informations et inscription par téléphone.

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Le Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 01 28 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from Lienz. In partnership with Funitoy.

For information and registration, please call.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Barèges a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65