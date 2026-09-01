Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Le Lienz Barèges
dimanche 20 septembre 2026 · Le Lienz · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré
Le Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Au départ du Lienz. Avec l’association Funitoy.
Informations et inscription par téléphone.
.
Le Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 01 28 51
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English :
Starting from Lienz. In partnership with Funitoy.
For information and registration, please call.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Barèges a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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