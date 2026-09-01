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AGENDA · Barèges

Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Le Lienz Barèges

dimanche 20 septembre 2026 · Le Lienz · Barèges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Le Lienz
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Barèges

Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré

Le Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Au départ du Lienz. Avec l’association Funitoy.
Informations et inscription par téléphone.
  .

Le Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 01 28 51 

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English :

Starting from Lienz. In partnership with Funitoy.
For information and registration, please call.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Barèges a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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