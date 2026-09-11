Informations pratiques

Nay

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fondé en 1925 et installé à Nay, au bord du Gave de Pau, Le Soulor façonne à la main des chaussures de montagne, de ville et de travail depuis un siècle. Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, l’atelier est l’une des dernières manufactures françaises à perpétuer le cousu norvégien. Découvrez toutes les étapes de fabrication, de la coupe du cuir au montage main. .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 03 26 info@lesoulor1925.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925 Nay a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay