Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925 Nay
samedi 19 septembre 2026 · Nay
Informations pratiques
Nay
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Fondé en 1925 et installé à Nay, au bord du Gave de Pau, Le Soulor façonne à la main des chaussures de montagne, de ville et de travail depuis un siècle. Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, l’atelier est l’une des dernières manufactures françaises à perpétuer le cousu norvégien. Découvrez toutes les étapes de fabrication, de la coupe du cuir au montage main. .
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 03 26 info@lesoulor1925.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’atelier Le Soulor 1925 Nay a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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