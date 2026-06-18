Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

42èmes Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine architectural

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Quai Cyrano vous propose une visite de L’Expérience

Cyrano.

Gratuit • Réservation obligatoire .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano Bergerac a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides