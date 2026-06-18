Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano Quai Cyrano Bergerac
Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano Quai Cyrano Bergerac samedi 19 septembre 2026.
Bergerac
Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
42èmes Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine architectural
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Quai Cyrano vous propose une visite de L’Expérience
Cyrano.
Gratuit • Réservation obligatoire .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de L’Expérience Cyrano Bergerac a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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