Informations pratiques

Riotord

Journées Européennes du patrimoine: visite de l’orgue

Eglise Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Installé en 2016, cet orgue de 27 jeux dispose de 2 claviers, un pédalier et un buffet original.

Paul-Dominique GAGNAIRE, facteur d’orgues vous présentera les particularités de son œuvre et vous offrira une démonstration musicale.

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Eglise Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Installed in 2016, this 27-stop organ features 2 manuals, a pedalboard and an original case.

Organ builder Paul-Dominique GAGNAIRE will present the particularities of his work and offer a musical demonstration.

L’événement Journées Européennes du patrimoine: visite de l’orgue Riotord a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme