Journées Européennes du patrimoine: visite de l’orgue Riotord
samedi 19 septembre 2026 · Riotord
Informations pratiques
Riotord
Journées Européennes du patrimoine: visite de l’orgue
Eglise Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Installé en 2016, cet orgue de 27 jeux dispose de 2 claviers, un pédalier et un buffet original.
Paul-Dominique GAGNAIRE, facteur d’orgues vous présentera les particularités de son œuvre et vous offrira une démonstration musicale.
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Eglise Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Installed in 2016, this 27-stop organ features 2 manuals, a pedalboard and an original case.
Organ builder Paul-Dominique GAGNAIRE will present the particularities of his work and offer a musical demonstration.
L’événement Journées Européennes du patrimoine: visite de l’orgue Riotord a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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