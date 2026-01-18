Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DÉCOUVERTE DE LODÈVE

7 Place du Rialto Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir l’histoire de la ville de Lodève le temps de cette visite guidée.

Lodève est une ville confidentielle qui s’apprivoise. Dans un tissu urbain médiéval préservé, une cour caladée s’aperçoit ici, là percent entre les toitures une cheminée de briques, des sheds ou encore des tuiles vernissées.

Apprenez à lire les témoins insoupçonnables de l’histoire de la ville à travers sa composition urbaine et architecturale !

Visite suivie d’une projection de films d’archives sur Lodève dans les années 1930 la Byciclette.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué sur le billet de réservation. .

7 Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English :

Come discover the history of the town of Lodève on this guided tour.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DÉCOUVERTE DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC