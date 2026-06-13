Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette
samedi 19 septembre 2026 · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Villebois-Lavalette
Le château Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le château de Villebois-Lavalette est une véritable citadelle qui surplombe le village de Villebois-Lavalette. Entouré d’une forteresse rythmée de sept tours, il se dresse entre la Charente et le Périgord. Une ambiance médiévale flotte à son approche.
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Le château Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 28 44 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr
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English :
The castle of Villebois-Lavalette is a real citadel overlooking the village of Villebois-Lavalette. Surrounded by a fortress with seven towers, it stands between the Charente and the Périgord. A medieval atmosphere floats by as you approach it.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente
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