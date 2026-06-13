Journées Européennes du Patrimoine Visite du village de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette
samedi 19 septembre 2026 · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Journées Européennes du Patrimoine Visite du village de Villebois-Lavalette
Place des halles Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Labellisé Petite Cité de Caractère et capitale de la cornuelle , Villebois-Lavalette est charmant à découvrir. Les atouts du village ces halles du XVIIème siècle, son château et une diversité de petit patrimoine (venelle, maison, fontaine…).
.
Place des halles Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 28 44 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Labeled Small City of Character and capital of cornuelle , Villebois-Lavalette is charming to discover. The strengths of the village: these 17th century halls, its castle and a variety of small heritage (alley, house, fountain …).
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du village de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Villebois-Lavalette (Charente)
- Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette 28 août 2026
- Forums des associations Villebois-Lavalette 5 septembre 2026
- Vide dressing Papote Café Villebois-Lavalette 12 septembre 2026
- Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette 23 septembre 2026
- Spectacle Festival Au fil du conte la légende du cocotier Salle des fêtes Villebois-Lavalette 2 octobre 2026