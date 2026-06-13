Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Journées Européennes du Patrimoine Visite du village de Villebois-Lavalette

Place des halles Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Labellisé Petite Cité de Caractère et capitale de la cornuelle , Villebois-Lavalette est charmant à découvrir. Les atouts du village ces halles du XVIIème siècle, son château et une diversité de petit patrimoine (venelle, maison, fontaine…).

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Place des halles Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 28 44 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr

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English :

Labeled Small City of Character and capital of cornuelle , Villebois-Lavalette is charming to discover. The strengths of the village: these 17th century halls, its castle and a variety of small heritage (alley, house, fountain …).

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du village de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente