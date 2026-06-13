Spectacle Festival Au fil du conte la légende du cocotier Salle des fêtes Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Spectacle Festival Au fil du conte la légende du cocotier

Salle des fêtes 60 Grand rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le festival Au fil du Conte présente le spectacle La légende du cocotier et autres contes de Tahiti par Celine Ripoll.

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Salle des fêtes 60 Grand rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Spectacle Festival Au fil du conte la légende du cocotier

The Au fil du Conte festival presents the show *The Legend of the Coconut Tree and Other Tales from Tahiti* by Celine Ripoll.

L’événement Spectacle Festival Au fil du conte la légende du cocotier Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente