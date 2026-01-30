Journées Européennes du Patrimoine visite du Dôme Dreux

22-24 Place Métézeau Dreux Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-19 15:45:00
fin : 2026-09-19

2026-09-19

Symbole du patrimoine drouais, le Dôme révèle enfin ce qu’il cache derrière ses grandes portes, d’ordinaire fermées. Laissez-vous guider par l’Office de tourisme dans une visite commentée à la découverte de ce chef-d’œuvre de l’architecture du XIXᵉ siècle.
Intervenante Cindy Sergent
Gratuit
RDV à 14h30 pour le 1er groupe puis à 15h45 pour le 2ème groupe au Dôme, 22/24 Place Métézeau, 28100 Dreux   .

22-24 Place Métézeau Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73  contact-ot@dreux-agglomeration.fr

A symbol of Drouais heritage, the Dome finally reveals what it hides behind its large, usually closed doors. Let the Tourist Office guide you on a guided tour of this masterpiece of 19th-century architecture.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du Dôme Dreux a été mis à jour le 2026-01-30 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX