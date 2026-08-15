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AGENDA · Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan

vendredi 18 septembre 2026 · rue du Champ des Oiseaux · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
rue du Champ des Oiseaux
Adresse
RDV entrée du jardin Guillaume Gillet
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna

rue du Champ des Oiseaux RDV entrée du jardin Guillaume Gillet Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20

La Ville de Royan permet la visite d’un élément rare, témoin de la Seconde Guerre mondiale,
utilisé par la population civile un abri de défense passive.
  .

rue du Champ des Oiseaux RDV entrée du jardin Guillaume Gillet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The City of Royan offers visitors the opportunity to tour a rare artifact from World War II,
which was used by the civilian population: a passive defense shelter.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan

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