Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan

vendredi 18 septembre 2026 · rue du Champ des Oiseaux · Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna

rue du Champ des Oiseaux RDV entrée du jardin Guillaume Gillet Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

La Ville de Royan permet la visite d’un élément rare, témoin de la Seconde Guerre mondiale,

utilisé par la population civile un abri de défense passive.

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rue du Champ des Oiseaux RDV entrée du jardin Guillaume Gillet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The City of Royan offers visitors the opportunity to tour a rare artifact from World War II,

which was used by the civilian population: a passive defense shelter.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan