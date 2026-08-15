Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan
vendredi 18 septembre 2026 · rue du Champ des Oiseaux · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna
rue du Champ des Oiseaux RDV entrée du jardin Guillaume Gillet Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
La Ville de Royan permet la visite d’un élément rare, témoin de la Seconde Guerre mondiale,
utilisé par la population civile un abri de défense passive.
.
rue du Champ des Oiseaux RDV entrée du jardin Guillaume Gillet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
The City of Royan offers visitors the opportunity to tour a rare artifact from World War II,
which was used by the civilian population: a passive defense shelter.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan
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