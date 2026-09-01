Journées Européennes du Patrimoine visite éclair Rue de Narbonne Montélimar
samedi 19 septembre 2026 · Rue de Narbonne · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Journées Européennes du Patrimoine visite éclair
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec un médiateur, découvrez ce château médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, témoin de la puissante famille des Adhémar.
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
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English :
With a guide, discover this medieval castle perched on the heights of Montélimar, a testament to the powerful Adhémar family.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite éclair Montélimar a été mis à jour le 2026-08-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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