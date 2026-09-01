Journées Européennes du Patrimoine visite éclair Rue de Narbonne Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine visite éclair

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec un médiateur, découvrez ce château médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, témoin de la puissante famille des Adhémar.

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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

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English :

With a guide, discover this medieval castle perched on the heights of Montélimar, a testament to the powerful Adhémar family.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite éclair Montélimar a été mis à jour le 2026-08-17 par Montélimar Tourisme Agglomération