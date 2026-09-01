Journées Européennes du Patrimoine Visite flash découverte du clocher de l’église Eglise de Saujon Saujon
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Saujon · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Journées Européennes du Patrimoine Visite flash découverte du clocher de l’église
Eglise de Saujon 34 pl du général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Réservation obligatoire
Les cloches font parties de notre paysage sonore, elles rythment le quotidien de nos journées. Une découverte unique du clocher de l’église St Jean Baptiste de Saujon qui conserve une cloche classée fondue en 1632.
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Eglise de Saujon 34 pl du général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Reservations Required
Bells are part of our soundscape; they set the rhythm of our daily lives. A unique tour of the bell tower at St. John the Baptist Church in Saujon, which houses a listed bell cast in 1632.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite flash découverte du clocher de l’église Saujon a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
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