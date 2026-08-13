Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite des Châteaux de Bruniquel rue du Château Bruniquel
samedi 19 septembre 2026 · rue du Château · Bruniquel
Informations pratiques
Bruniquel
Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite des Châteaux de Bruniquel
rue du Château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un programme d’animations variées et gratuites pour découvrir ou [re]découvrir les Châteaux de Bruniquel visites guidées, échanges avec des spéléologues sur la grotte de Bruniquel, expos…
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rue du Château Châteaux de Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 27 67 chateaux@bruniquel.fr
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English :
A program of varied and free activities to discover or [re]discover the Bruniquel Castles: guided tours, discussions with speleologists about the Bruniquel Cave, exhibits…
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite des Châteaux de Bruniquel Bruniquel a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron
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