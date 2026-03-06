Journées européennes du Patrimoine Visite guidée Cabourg à la Belle Époque Jardins de l’Hôtel de Ville Cabourg samedi 19 septembre 2026.

Cabourg

Journées européennes du Patrimoine Visite guidée Cabourg à la Belle Époque

Jardins de l’Hôtel de Ville Départ de l’office de tourisme Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Belle Époque, villas et naissance des infrastructures touristiques de Cabourg la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de la ville. Inscription obligatoire.

Belle Époque, villas et naissance des infrastructures touristiques de Cabourg la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de la ville.

Inscription sur notre billetterie en ligne ou à l’office de tourisme. Visite accessible pour les enfants à partir de 10 ans. .

Jardins de l’Hôtel de Ville Départ de l’office de tourisme Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine Visite guidée Cabourg à la Belle Époque

The Belle Époque, villas and the birth of Cabourg’s tourist infrastructure: the eastern part of the resort will no longer hold any secrets for you! You’ll also discover the personalities who have contributed to the town’s fame. Registration required.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite guidée Cabourg à la Belle Époque Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg