Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE

Avenue de Premerlet Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir ce lieu avec deux anciens gendarmes lors d’une visite commentée et d’ouverture exceptionnelle.

La caserne Fouque garde la mémoire d’une histoire humaine et architecturale remarquable. La première pierre de ce quartier militaire a été posée en 1875, selon les plans établis par le Capitaine Marinier sur l’axe de l’ancien palais épiscopal et du parc municipal. Parmi les régiments successivement hébergés ici, le 142e d’infanterie reste le régiment emblématique de la ville.

David Arlès et Thierry Van Cauwenberghe, anciens gendarmes, vous guideront lors de cette visite exceptionnelle du site.

Réservation obligatoire avant le jeudi 17 septembre auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne, deux horaires au choix: 10h00 ou 14h00. Durée de la visite 1h00. .

Avenue de Premerlet Lodève 34700 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE

Come discover this place with two former police officers during a guided tour and special open house.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC