Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes Issigeac
samedi 19 septembre 2026 · Issigeac
Informations pratiques
Issigeac
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes
Maison des Têtes Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la fameuse Maison des Têtes ouvre ses portes !!
Au croisement de la Rue de Cardenal et de la Grand’Rue, les propriétaires de cette maison imposante et si connue dans la cité médiévale d’Issigeac vous feront découvrir l’intérieur et vous présenteront les rénovations en cours dans le bâtiment.
Visite guidée ouverte à tous . .
Maison des Têtes Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine donatien.guegan@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes Issigeac a été mis à jour le 2026-05-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Issigeac (Dordogne)
- Marché gourmand Issigeac 10 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine | Exposition Église Saint Félicien Issigeac 19 septembre 2026
- Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Félicien, Église Saint-Félicien, Issigeac 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine | Visite découverte de la cité médiévale Place du Château Issigeac 19 septembre 2026