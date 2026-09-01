Informations pratiques

Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes

Maison des Têtes Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la fameuse Maison des Têtes ouvre ses portes !!

Au croisement de la Rue de Cardenal et de la Grand’Rue, les propriétaires de cette maison imposante et si connue dans la cité médiévale d’Issigeac vous feront découvrir l’intérieur et vous présenteront les rénovations en cours dans le bâtiment.

Visite guidée ouverte à tous . .

Maison des Têtes Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine donatien.guegan@yahoo.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la Maison des Têtes Issigeac a été mis à jour le 2026-05-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides