Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du centre historique de Bergerac Quai Cyrano Bergerac samedi 19 septembre 2026.

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du centre historique de Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

42èmes Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine architectural

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Quai Cyrano vous propose une visite guidée en français du centre historique de Bergerac.

Gratuit • Réservation obligatoire .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du centre historique de Bergerac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du centre historique de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides