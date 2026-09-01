Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge
samedi 19 septembre 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village
Office de Tourisme Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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Sur réservation .
Office de Tourisme Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
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English : Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village
L’événement Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-08-18 par Corrèze Tourisme
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