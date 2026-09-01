Informations pratiques

Collonges-la-Rouge

Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Explorez le Rubis de la vallée en compagnie de notre guide. Découvrez l’histoire fascinante de Collonges-la-Rouge et laissez vous emporter par les récits qui révèlent les secrets de ses ruelles étroite

Sur réservation .

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

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English : Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village

L’événement Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-08-18 par Corrèze Tourisme