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AGENDA · Collonges-la-Rouge

Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge

samedi 19 septembre 2026 · Collonges-la-Rouge

Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Office de Tourisme
Ville
19500 Collonges-la-Rouge
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Collonges-la-Rouge

Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Sur réservation   .

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00 

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English : Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village

L’événement Journées européennes du Patrimoine visite guidée du village Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-08-18 par Corrèze Tourisme

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