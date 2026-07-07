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AGENDA · Beaupréau-en-Mauges

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée église Notre-Dame de Jallais Place du Chanoine Godard Beaupréau-en-Mauges

samedi 19 septembre 2026 · Place du Chanoine Godard · Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Chanoine Godard
Adresse
Jallais
Ville
49510 Beaupréau-en-Mauges
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Beaupréau-en-Mauges

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée église Notre-Dame de Jallais

Place du Chanoine Godard Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’église Notre-Dame à Jallais
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

L’Association Jallais au fil du temps organisera la visite de l’église avec les explications des travaux de restauration des autels et statues. L’association présentera également le tableau le Triomphe de l’Eglise nouvellement restauré.   .

Place du Chanoine Godard Jallais Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire   jallaisaufildutemps@gmail.com

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English :

European Heritage Days at the Notre-Dame Church in Jallais

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée église Notre-Dame de Jallais Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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