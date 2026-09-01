Informations pratiques

Tourcoing

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée gratuite des coulisses

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

En compagnie d’un·e guide, explorez le bâtiment, découvrez les espaces de production (plateau de tournage, laboratoire photographique, studios d’enregistrement…) dans lesquels les œuvres de Panorama 28 ont été réalisées, et prenez de la hauteur sur les toits du Fresnoy !

Départs des visites toutes les 30 minutes

Premier départ 14h | Dernier départ 17h30

L’exposition est accessible gratuitement de 14h à 19h et une visite guidée gratuite de l’exposition est organisée à 16h.

En compagnie d’un·e guide, explorez le bâtiment, découvrez les espaces de production (plateau de tournage, laboratoire photographique, studios d’enregistrement…) dans lesquels les œuvres de Panorama 28 ont été réalisées, et prenez de la hauteur sur les toits du Fresnoy !

Départs des visites toutes les 30 minutes

Premier départ 14h | Dernier départ 17h30

L’exposition est accessible gratuitement de 14h à 19h et une visite guidée gratuite de l’exposition est organisée à 16h. .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a guide, explore the building, discover the production spaces (film set, photo lab, recording studios, etc.) where the works of *Panorama 28* were created, and enjoy a bird’s-eye view from the rooftops of Le Fresnoy!

Tours depart every 30 minutes

First tour: 2:00 p.m. | Last tour: 5:30 p.m.

The exhibition is open to the public free of charge from 2:00 p.m. to 7:00 p.m., and a free guided tour of the exhibition is offered at 4:00 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée gratuite des coulisses Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme