Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville Parking embarcadère du Bac Royan

Informations pratiques

Royan

COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville COMPLET

Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre / Au pied de la grande roue Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

– COMPLET Plus de places disponibles



Visite guidée de Royan, ville classée Ville d’art et d’histoire .

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Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre / Au pied de la grande roue Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

– SOLD OUT No more spots available

Guided tour of Royan, a city designated as a City of Art and History.

L’événement COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville COMPLET Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique