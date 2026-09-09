Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville Parking embarcadère du Bac Royan
dimanche 20 septembre 2026 · Parking embarcadère du Bac · Royan
Informations pratiques
Royan
COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville COMPLET
Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre / Au pied de la grande roue Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
– COMPLET Plus de places disponibles
Visite guidée de Royan, ville classée Ville d’art et d’histoire .
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Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre / Au pied de la grande roue Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
– SOLD OUT No more spots available
Guided tour of Royan, a city designated as a City of Art and History.
L’événement COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville COMPLET Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique
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